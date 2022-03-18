Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії

Штрафні заходи торкнуться Путіна та інших російських високопосадовців.

Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти російських посадовців, зокрема, президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу. Про це повідомляє видання Newsroom. Штрафні заходи передбачають заморожування активів та заборону на поїздки.

Також під санкціями опинилися міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, керівник Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв і директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Водночас Нова Зеландія запровадила обмеження на поїздки ще 364 політичних діячів, військовослужбовців і журналістів.

Окремо під обмеження потрапили 19 російських організацій, зокрема "Промзв'язокбанк", АТ "Науково-виробнича корпорація Уралвагонзавод", "558 Авіаційний ремонтний завод", компанія "Інтеграл" та АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей".