Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Після досягнення мирної угоди війна з РФ не закінчиться, - Подоляк
Після досягнення мирної угоди війна з РФ не закінчиться, - Подоляк
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
ЗСУ знищили командний пункт і підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Росії
ЗСУ знищили командний пункт і підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Росії
ЗСУ ліквідували командира російського полку, що воював під Іловайськом у 2014-му
ЗСУ ліквідували командира російського полку, що воював під Іловайськом у 2014-му
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ГоловнаСвіт

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії

Штрафні заходи торкнуться Путіна та інших російських високопосадовців.

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії
Новая Зеландия

Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти російських посадовців, зокрема, президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу. Про це повідомляє видання Newsroom. Штрафні заходи передбачають заморожування активів та заборону на поїздки.

Також під санкціями опинилися міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, керівник Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв і директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Водночас Нова Зеландія запровадила обмеження на поїздки ще 364 політичних діячів, військовослужбовців і журналістів.

Окремо під обмеження потрапили 19 російських організацій, зокрема "Промзв'язокбанк", АТ "Науково-виробнича корпорація Уралвагонзавод", "558 Авіаційний ремонтний завод", компанія "Інтеграл" та АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також