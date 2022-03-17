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Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ректорам сімох російських вузів

Керівники навчальних закладів підтримали війну в Україні.

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ректорам сімох російських вузів
Фото: 5.ua

Офіс генпрокурора України повідомив про підозру керівникам ректорам сімох вищих навчальних закладів росії, що підтримали військове вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба офісу.  Російського Союзу ректорів, які підтримали війну в Україні

 

Усім ректорам повідомлено про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України (ч. 3 ст. 110 КК України). Серед підозрюваних - ректори Першого московського державного медичного університету імені І.М. Сеченова, Рязанського державного медичного університету ім. І.П. Павлова, Російського національного дослідного медичного університету ім. І.М. Пирогова, Башкірського державного медичного університету, Тверського державного медичного університету, Московського державного медико-стоматологічного університету ім. О.І. Євдокимова, медичного інституту «Російського університету дружби народів».

"Встановлено, що 4 березня 2022 року на офіційному сайті Російського Союзу ректорів оприлюднено звернення близько 300 керівників вищих навчальних закладів на підтримку війни в Україні. Аналогічні публічні заклики до продовження злочинних дій армії агресора були розміщені й на сайтах спеціалізованих асоціацій російських ВНЗ", - повідомили в генпрокуратурі.

Нагадаємо, наразу головне слідче управління СБУ проводить досудове розслідування за фактом організації військово-політичним керівництвом росії широкомасштабного збройного вторгнення в Україну та нанесення ракетно-бомбових ударів, що призвели до загибелі та поранення тисяч мирних мешканців, знищення та пошкодження великої кількості об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, заподіяння значної шкоди екології та безпеці населення.

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