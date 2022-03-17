Американська компанія припиняє постачання ботоксу та філерів до Росії

Американська біофармацевтична компанія AbbVie, що є виробником ботоксу та філерів для естетичної медицини, зупиняє свою діяльність в Росії через війну в Україні. Про це йдеться у заяві компанії.

"Оскільки трагічні події продовжують розгортатися в Україні, AbbVie тимчасово призупинила діяльність усіх наших естетичних продуктів у Росії", - заявили у компанії, додавши, що виробничих підприємств в РФ вони не мають.

В AbbVie зазначили, що стежитимуть за безпекою своїх співробітників в Україні та передадуть 1 мільйон доларів некомерційним партнерам на медичну допомогу та товари для України та українських біженців, а також нададуть необхідні ліки.

Як зазначає "Економічна правда", якщо постачання ботоксу не настільки критичні, то постачання філерів, які використовуються в контурній пластиці – це серйозний крок. Альтернативи їм немає.

Філери бренду Juvederm (AbbVie придбала цю компанію у 2020 році - ред.) у Росії лідирують у своїй групі: за даними GxP News, всього філери встановлювалися в 2021 році 1,7 мільйона разів, з яких 44,4% припало на різні позиції бренду Juvederm.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав припинити торгівлю з країною-агресоркою Російською Федерацією. Він звернувся до українців за кордоном і закликав їх контактувати з журналістами та політиками, а також тиснути на бізнес, щоб світові компанії виходили з російського ринку.