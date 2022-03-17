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Facebook видалив брехливі дописи офіційних сторінок з РФ щодо обстрілу лікарні в Маріуполі

Російські посольства масово поширювали фейки. 

Facebook видалив брехливі дописи офіційних сторінок з РФ щодо обстрілу лікарні в Маріуполі
Фото: EPA/UPG

Facebook видалив у середу, 16 березня, дописи на офіційних сторінках РФ, у яких неправдиво стверджувалось, що повідомлення України про те, Росія бомбардувала дитячу лікарню в Україні, були містифікацією. 

Про це повідомляє Reuters

10 березня Посольство РФ у Великій Британії поширило фейк про нібито «постановочні фото» обстрілу пологового будинку в Маріуполі. 

Twitter і Facebook назвали пости посольства РФ образливими і самостійно видалили публікації. Однак навіть після цього щонайменше 18 акаунтів російських посольств, зокрема, в Коста-Ріці, Данії, Греції, Ісландії, Ямайці, Японії, Мексиці та Тунісі, а також міністерств в Twitter, Facebook і Telegram поширили цю брехню.

Нагадаємо, у результаті авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі у середу, 9 березня, загинули три особи. Серед загиблих – дитина. Згодом померла одна з вагітних жінок, які отримали поранення в Маріуполі від бомбардування пологового будинку, померла разом із ненародженою дитиною. Заголм у місті від атак російської армії загинули понад 2 тисячі осіб. 

16 березня російські війська цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу. 

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