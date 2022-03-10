Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
ГоловнаСвіт

Лавров: обстріл пологового будинку в Маріуполі був свідомим рішенням

Пологовий будинок вважався військовою ціллю.

Лавров: обстріл пологового будинку в Маріуполі був свідомим рішенням
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ. Про це він заявив на пресконференції в Анталії після переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою, пише "Українська правда".

Лавров підкреслив, що вважає цей пологовий будинок військовою ціллю.

"Кілька днів тому на засіданні Ради Безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном "Азов" та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, усіх медсестер і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону "Азов", - заявив він.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, які свідчать про рівно протилежне, адже камери засвідчили, що породіллі були й отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо в повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони".

"Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили", - заявив Лавров.

Нагадаємо, сьогодні Росія відновила авіаобстріл Маріуполя. І знову б'є по житлових кварталах.

Також додамо, що перемовини Дмитра Кулеби із Сергієм Лавровим не дали результату. "Неможливо зупинити війну, якщо у країни, яка здійснила напад, нема бажання це робити", - зазначив глава МЗС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також