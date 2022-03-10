Лавров: обстріл пологового будинку в Маріуполі був свідомим рішенням

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ. Про це він заявив на пресконференції в Анталії після переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою, пише "Українська правда".

Лавров підкреслив, що вважає цей пологовий будинок військовою ціллю.

"Кілька днів тому на засіданні Ради Безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном "Азов" та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, усіх медсестер і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону "Азов", - заявив він.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, які свідчать про рівно протилежне, адже камери засвідчили, що породіллі були й отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо в повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони".

"Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили", - заявив Лавров.

Нагадаємо, сьогодні Росія відновила авіаобстріл Маріуполя. І знову б'є по житлових кварталах.

Також додамо, що перемовини Дмитра Кулеби із Сергієм Лавровим не дали результату. "Неможливо зупинити війну, якщо у країни, яка здійснила напад, нема бажання це робити", - зазначив глава МЗС.