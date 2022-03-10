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Конгрес затвердив допомогу Україні і заборону імпорту російської нафти (доповнено)

13,6 млрд підуть на оборону та гуманітарну допомогу громадянам України, в тому числі біженцям.

Конгрес затвердив допомогу Україні і заборону імпорту російської нафти (доповнено)
Фото: EPA/UPG

Американський Конгрес проголосував за надання допомоги Україн в розмірі 13,6 млрд доларів. 

Як повідомляє Reuters, рішення направили до Сенату, який має його затвердити до п'ятниці.

Спікер Конгресу Ненсі Пелосі наголосила, що ці кошти – ймовірно, лише частина набагато більшої допомоги. "Ми всі маємо зробити більше, щоб допомогти Україні в найближчі тижні і протягом довгого часу, щоб вона відбудувалась", — заявила вона, маючи на увазі США та їхніх союзників у НАТО.

У підтримці рішення про допомогу Україні зійшлися Демократична та Республіканська партія — це нечаста єдність для роз'єднаного Конгресу, пишуть у Reuters.

"Ми маємо покласти цей закон на стіл президенту якнайшвидше, щоб відповісти на акти агресії, — говорить Кен Кальверт, республіканець з оборонного підкомітету. — Провал, безсумнівно, продемонструє нашу слабкість на міжнародному рівні".

Нагадаємо, що з цієї допомоги понад 4 мільярди доларів отримають Україна та країни Східної Європи для вирішення проблем з 2 мільйонами біженців з нашої країни. 

Ще 6,7 мільярда доларів буде виділено на військову допомогу Україні та союзникам США, на розміщення американських військ у регіоні, а також на економічну допомогу та забезпечення економічних санкцій проти Росії.

Доповнення, 06:32. Конгрес також проголосував за заборону імпорту російської нафти. "За" проголосувало 414 конгресменів, проти — 17 (два демократи і 15 республіканців).

Прийнятий закон також обмежує участь Росії у Світовій організації торгівлі і накладає санкції на тих, хто порушує права людини.

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