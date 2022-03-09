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Виробник віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia йде з Росії

"Через війну в Україні ми призупиняємо комерційні операції в Росії".

Виробник віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia йде з Росії
Фото: Whisky Advocate

Компанія Brown-Forman Corp ухвалила рішення зупинити комерційну діяльність в Російській Федерації через її військову агресію в Україні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми зупиняємо комерційну діяльність у Росії. Ми приєднуємося до світової спільноти у заклику до миру... Ми з жахом спостерігаємо, як мільйони українців продовжують стикатися з похмурими реаліями війни. Наші думки з ними та з усіма тими, хто сповнений страху та невизначеності, переміщений і бажає притулку, страждає, шукає спокою, сумує та втрачає близьких... Через війну в Україні ми призупиняємо комерційні операції в Росії", - пише Brown-Forman.

Компанія наголошує, що підтримує контакт із українськими колегами, надає допомогу та фінансову підтримку, аби допомогти у цей скрутний час.

Портфель брендів Brown-Forman включає віскі Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, горілку Finlandia, текілу Pepe Lopez, el Jimador та ін. Продукція компанії представлена більш ніж у 170 країнах світу.

Нагадаємо, після того як Росія атакувала Україну, з російського ринку виходять західні компанії та організації. Сьогодні стало відомо, що з РФ йде американський бренд жіночої білизни Victoriaʼs Secret, а а KFC і Pizza Hut - закривають свої ресторани на території країни. Вчора свою діяльність у Росії зупинили компанія Coca-Cola, мережа кав’ярень Starbuck, "тимчасово закриє" російські ресторани McDonald's.

Раніше компанія Procter & Gamble також повідомила, що зупиняє інвестиції та рекламну діяльність у РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни, який також скоротить.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.

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