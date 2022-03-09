Victoriaʼs Secret закриває свої магазини, а KFC і Pizza Hut - ресторани в Росії

Американський бренд жіночої білизни Victoriaʼs Secret закриває свої магазини в Росії. Про це йдеться на російському сайті компанії.

Відзавтра там не працюватимуть усі магазини, також закриваються онлайн-продажі.

"Усі замовлення, оформлені до 9 березня 2022 року (включно) на сайті Victoria's Secret, будуть доставлені. Ми повідомимо вам про відновлення роботи інтернет-магазину та всіх роздрібних магазинів", – йдеться в заяві.

Крім того, припиняють роботу 1500 ресторанів KFC і Pizza Hut в Росії та компанія Yum! Brands. Про це сказано в офіційній заяві компанії.

"Ця дія ґрунтується на нашому рішенні зупинити всі інвестиції та розвиток ресторанів у Росії та скерувати весь прибуток від операцій у Росії на гуманітарну діяльність", – йдеться в заяві.

Також компанія надасть $1 млн на гуманітарні цілі, кошти передадуть Червоному Хресту, ЮНІСЕФ, Світовій продовольчій програмі, Міжнародному комітету порятунку та на підтримку співробітників ресторанів KFC в Україні.

Також ресторани KFC забезпечуватимуть харчуванням біженців.

Нагадаємо, вчора свою діяльність у Росії зупинили компанія Coca-Cola, мережа кав’ярень Starbuck, "тимчасово закриє" російські ресторани McDonald's.