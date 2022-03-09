Учені-євреї назвали Путіна фашистом, вказавши, що на його руках кров тисяч жертв

Ізраїльські дослідники Центру Кантора (Тель-Авів) виступили з заявою, яка стосується військових злочинів Росії та спотворення пам’яті жертв Голокосту. Зміст листа оприлюднив віцепрезидент Всесвітнього єврейського конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

«Ми засуджуємо неспровоковану агресію Росії та підлі військові злочини, вчинені за вказівкою Володимира Путіна», – йдеться в заяві.

У ній також сказано, що «агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало винести з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна кров тисяч жертв, включаючи дітей. Його політика є екзистенційною загрозою світовій демократії, миру та безпеці».

«Заявляючи, що сьогоднішня Україна, з її президентом-євреєм, є нацистською, Путін ще більше сипле сіль на рани, тривіалізуючи пам'ять про Голокост. Він повністю дискредитував раніше взяті на себе зобов'язання з боротьби з антисемітизмом і поставив себе до лав сумнозвісної групи людей, які спотворюють Голокост», – наголошують вчені.

«Як меншість у всіх країнах, за винятком Ізраїлю, євреї добре знають, що фашистські режими є найбільш серйозною загрозою для їхнього існування, а демократія – найкращою гарантією для їхнього благополуччя. Як люди, які вивчають історію, ми знаємо, що буває час для нюансів, але настає також час говорити відверто. Отже, ми дуже прямолінійні та чітко виступаємо проти військових злочинів, гніту та погроз Путіна», – акцентують дослідники Центру Кантора.

Заяву підписали такі особи:

Професор Урія Шавіт, голова Центру Кантора

Професор Діна Порат, голова та засновник Центру Кантора

Доктор Джованні Квер, проєктний менеджер Центру Кантора

Доктор Карл Йонкер, науковець, медіадиректор Центру Кантора