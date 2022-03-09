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Британія затримуватиме будь-які російські літаки у своєму повітряному просторі

Про це заявив міністр транспорту країни.

Британія затримуватиме будь-які російські літаки у своєму повітряному просторі
Фото: PinArt

Влада Великобританії посилила авіаційні санкції проти Росії, оголосивши, що буде затримувати російські літаки на території країни і викреслювати їх з британського реєстру. 

Про це повідомив міністр транспорту Грант Шеппс.

«Я визнав кримінальним злочином вторгнення будь-якого російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд Великобританії може затримувати ці літаки», – написав він у своєму Twitter.

«Ми покладемо край можливості наближених Путіна продовжувати жити як зазвичай, тоді як гинуть безневинні люди», – додав міністр.

Заборона на польоти у повітряному просторі Великої Британії тепер поширюється на «будь-які повітряні судна, які належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов'язаним із Росією чи підсанкційними фізичними або юридичними особами».

«Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їхньої присутності кримінальним злочином завдасть більшого економічного болю Росії і тим, хто наближений до Кремля», – заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Нові санкції також забороняють страхування та перестрахування пов'язаних із Росією компаній у космічній та авіаційній галузях, а також експорт інших послуг і технологій у цих секторах економіки.

Нагадаємо, 8 березня президент  Зеленський виступив перед британським парламентом, урядовцями і премʼєр-міністром Борисом Джонсоном. Гарант розповів про наслідки вторгнення російських окупантів і вкотре закликав закрити українське небо від РФ.

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що його держава буде використовувати всі можливі методи, щоб зупинити російську агресію проти України. Він також пообіцяв, що Британія розправиться з брудними грошима російських олігархів.

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