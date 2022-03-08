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​CERN припинила для Росії дію статусу спостерігача

Також Рада не буде брати участь у нових програмах співпраці з РФ.

​CERN припинила для Росії дію статусу спостерігача

Рада Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) ухвалила рішення, що не буде брати участь у нових програмах співпраці з Росією та її установами, повідомляє Укрінформ.

У пресрелізі Ради йдеться, що співпрацю зупиняють до "подальших оголошень".

Також CERN припинила дію статусу Росії як спостерігача.

Натомість Рада Європейської організації з ядерних досліджень буде підтримувати ініціативи для підтримки українських співробітників та української наукової діяльності в галузі фізики та високих енергій.

"23 держави-члени CERN найрішучіше засуджують військове вторгнення Росії в Україну та висловлюють співчуття у зв'язку з людськими жертвами та гуманітарними наслідками, а також причетності Білорусі до цього незаконного застосування сили проти України", - йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, 4 березня Міжнародне агентство з атомної енергії провело засідання та ухвалило резолюцію про рішуче засудження дій Російської Федерації в Україні. Зокрема, йдеться про насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами в Україні.

Колишній головний інженер ЧАЕС, ексзаступник міністра палива та енергетики України Микола Штейнберг звернувся до світового співтовариства ядерної енергетики з приводу обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС.

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