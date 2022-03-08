Країни Заходу розроблять аналог Плану Маршалла для України - Джонсон

Країни Заходу розроблять аналог Плану Маршалла для відновлення України після завершення війни з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон після зустрічі з лідерами країн Вишеградської четвірки, передає видання The Telegraph.

«Також була домовленість щодо необхідності показати народу України зараз, що що б не сталося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде захищена та відновлена, ми все відбудуємо, і в нас буде План Маршалла для відновлення України», - заявив Джонсон.

Раніше повідомляли, що Британія заборонила імпорт російської нафти слідом за США.