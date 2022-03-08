З Путіним покінчено, з його армією покінчено, – міністр оборони Великобританії

За словами Бена Воллеса, Росія втрачає в Україні багато солдатів, яких «підвели огидні державні лідери, огидні командири та плани».

Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес назвав президента РФ «вичерпаною силою у світі», заявивши, що з російською армією вже покінчено, і Путін має це визнати.

Про це повідомляє The Guardian.

«Що б не сталося, президент Путін – це вичерпана сила у світі, з ним покінчено, з його армією покінчено… І він повинен це визнати, – сказав Воллес. – Він (Путін. – LB.ua) перебуває у становищі, коли він завдасть своєму народові величезних економічних труднощів».

Оцінюючи перебіг бойових дій в Україні, британський міністр зазначив, що вторгнення «йде не дуже добре» для росіян. За словами Воллеса, Росія втрачає в Україні багато солдатів, яких «підвели огидні державні лідери, огидні командири та плани».

Нагадаємо, за інформацією Пентагону, Росія використала майже 100% військ, сконцентрованих на кордонах України.

Втрати російських військ станом на ранок 8 березня склали 12 тисяч убитими. Українські воїни знищили 303 танки, 80 вертольотів і 48 літаків.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що росіяни деморалізовані і виснажені, а плани Росії на бліцкриг, зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані.