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YouTube видалив два канали російського пропагандиста Соловйова

Соловйова ще в серпні 2014 року Україна включила до списку санкцій.

YouTube видалив два канали російського пропагандиста Соловйова
Фото: Скрін

YouTube видалив канал російського пропагандиста Володимира Соловйова, а також канал його програми на телебаченні РФ.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"YouTube видалив канал російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live", а також канал його телевізійної програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим". Дякую YouTube!", - написав Федоров.

Зазначимо, що Володимир Соловйов — російський телеведучий, пропагандист. Член правлячої політичної партії «Єдина Росія». Відомий своїми антиукраїнськими висловами та пропагандою. Має нерухомість в Італії, а також посвідчення італійського резидента. У серпні 2014 року включений Україною до списку санкцій за позицію щодо війни на сході України та анексії Криму Росією.

Нагадаємо, що 2 березня "Роскомсвобода" повідомила про можливий початок блокування YouTube в Росії. YouTube заявив, що через "надзвичайні обставини" призупиняє для RussiaToday та інших російських державних медіа можливість продавати рекламу на своїх каналах. Сервіс також заявив, що обмежить рекомендації відео, опубліковані цими каналами. 

7 березня канал проросійського пропагандиста Анатолія Шарія на YouTube заблоковано в Україні.

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