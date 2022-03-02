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В Росії оголосили про можливий початок блокування YouTube

У Росії недоступний домен yt3.ggpht.com, який використовується для завантаження зображень та іншого статичного контенту YouTube.

В Росії оголосили про можливий початок блокування YouTube

"Роскомсвобода" повідомила про можливий початок блокування YouTube в Росії, повідомляє Meduza.

У Роскомнагляді заявили, що рішення про це не ухвалювалося.

За інформацією "Роскомсвободи" та співробітника VPN-сервісу "Антизаборона", наразі в РФ недоступний домен yt3.ggpht.com, який використовується для завантаження зображень та іншого статичного контенту YouTube. Це випливає з даних сервісу Ping-admin. 

Блокування проводять завдяки системі технічних засобів протидії загрозам DPI на мережах тих провайдерів, де вона встановлена.

Нагадаємо, YouTube заблокував в Україні пропагандистські російські канали. Доступ закрили "Первому каналу", "Россия 24" і "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Звезда" і ще низці каналів.

YouTube також заявив, що через "надзвичайні обставини" призупиняє для RussiaToday та інших російських державних медіа можливість продавати рекламу на своїх каналах. Сервіс також заявив, що обмежить рекомендації відео, опубліковані цими каналами.

26 лютого Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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