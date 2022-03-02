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Навальний закликав росіян активно виходити на мітинги і боротися проти війни

За його словами, в Росії затримали вже 6835 осіб.

Навальний закликав росіян активно виходити на мітинги і боротися проти війни
Фото: EPA/UPG

Російський опозиційний політик Олексій Навальний закликав мешканців Росії, Білорусі та інших країн виходити на щоденні акції проти вторгнення Росії до України. Звернення він опублікував в Instagram.

"Путін – це не Росія. І якщо є щось у Росії зараз, чим можна пишатися найбільше, то це ті 6835 осіб, які були затримані, бо без жодного заклику вийшли на вулиці з плакатами «Ні війні»", - зазначив Навальний.

Він закликав не боятися застосування сили з боку влади.

"Якщо для припинення війни ми повинні забити собою в'язниці та автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки. Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не «бути проти війни». Давайте боротись проти війни", - закликав Навальний.

Нагадаємо, 45-річний опозиційний політик Олексій Навальний з лютого 2021 року перебуває за ґратами в Росії. Його ув'язнили за кримінальною справою про шахрайство, яку він вважає політично мотивованою. До цього - у 2020-му - Навального отруїли. Розслідувачі підтвердили причетність ФСБ до отруєння - федерали слідкували за ним майже три роки. На початку 2022 року сайт Навального опублікував реальні фото палацу Володимира Путіна.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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