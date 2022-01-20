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У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"

Більшість меблів – з дерева, а серед оздоблення часто зустрічаються гербові двоголові орли. 

На сайті російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднили нові деталі про так званий палац Путіна – маєток російського президента на узбережжі Чорного моря в Геленджику.

Співробітники політика опублікували на сайті "Навальный" сотні реальних фотографій будівлі та території довкола неї. Їх порівняли з 3D-візуалізацією, зробленою на основі отриманих від підрядників путінського будівництва креслень. 

Палац Путіна
Фото: navalny.com
Палац Путіна

Один зі залів своєю позолотою нагадує Георгієвську залу Кремля. Спальня – це окрема інфраструктура з кількох приміщень: вітальні, спальні з ліжком, ще однієї вітальні, гардеробу та вбиральні. 

Спальня Путіна
Фото: navalny.com
Спальня Путіна

Спальня
Фото: navalny.com
Спальня

Гербових орлів розмістили над усіма дверима. 

Фото: navalny.com

Спальня Путіна
Фото: navalny.com
Спальня Путіна

Реальні фото меблів
Фото: navalny.com
Реальні фото меблів

Фото: navalny.com

Ванна кімната з колонами у палаці займає 40 метрів. 

Фото: navalny.com

Душові
Фото: navalny.com
Душові

Також там є басейн.

Ліворуч – візуалізація, праворуч – фото
Фото: navalny.com
Ліворуч – візуалізація, праворуч – фото

І навіть є театр – весь у дереві з позолотою.

Театр
Фото: navalny.com
Театр

Знизу – візуалізація, зверху – фото
Фото: navalny.com
Знизу – візуалізація, зверху – фото

Іще є кімната невідомо походження – у Навального назвали це стриптиз-клубом чи – зігдно з офіційним планом – кальянною. У цьому приміщенні є шест, золоті орли і оздоблення у вигляді вирізьблених силуетів, схожих на храми.

Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

В палаці також є ще спальня, яка поєднана, як і перша, з вітальнею і вбиральнею. За нею є потаємна кімната відпочинку.

Спальня
Фото: navalny.com
Спальня

Також є переговірна, їдальня, кабінет з мармуровим комином і вже традиційними золотими гербовими орлами. 

Крім цього, маєток має цілий ресторанний комплекс, кінозал, бар, більярдна.

"Палац Путіна – це насправді не тільки та сама величезна будівля і підземний хоккейний комплекс, до нього ще йдуть 7800 га землі. Величезні виноградники з шато в сусідньому селищі Дивноморське. І винний завод, що будується, в іншому седі – Криниця", – додали на сайті Навального. 

Російський олігарх Ротенберг говорив, що палац і територія належать йому. Насправді ж у фінансуванні будівництва замішані державні компанії. 

Директором компанії, яка володіє компанією-власницею палацу, є Сергій Гужелев – він працював на фірмі Ротенберга. А також він згадується в Інтернеті як співробітник ФСБ. 

Молодший брат нового директора палацу – Данило Вохмін, який працював у родини одного з найуращих друзів Путіна Ковальчука. 

Однак у Навального зазначили, що навіть після того, як Ротенберг приписав палац собі, його будівництво не перестало фінансувати державними компаніями. Транснефть щомісяця платить понад 100 000 млн рублів за якусь оренду приміщень палацу. Продовжує фінансування і дочірня компанія Роснефти. 

Нагадаємо, рік тому Фонд боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального випустив велике розслідування про "палац Путіна" на чорноморському узбережжі в місті Геленджик.Це двогодинний фільм, де розповідається про резиденцію вартістю 100 млрд рублів (1,35 млрд доларів). 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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