Держдеп США опублікував 5 головних дезінформаційних наративів російської пропаганди

Державний департамент США оприлюднив 5 головних дезінформаційних наративів російської пропаганди, які Кремль використовує для своїх політичних цілей.

Російські військові та розвідувальні структури задіяні в дезінформаційній діяльності, включно з операціями в соцмережах, використанням для дезінформації телебачення і радіо, а також проведення конференцій, спрямованих на хибне переконання, що це Україна, а не Росія винна за посилення напруженості в регіоні, йдеться на сайті Державного департаменту.

Тема 1: "Росія – невинна жертва"

Російські посадовці хибно зображають РФ як вічну жертву, а її агресію – як вимушені дії у відповідь США чи їхнім союзникам і партнерам. Щоб посилити претензії, Росія використовує свій улюблений ярлик русофобії. Після вторгнення до України в 2014 РФ і підконтрольні уряду дезінформаційні медіа стали звинувачувати всіх критиків Росії в русофобії.

"Наприклад, Росія стверджує, що негативна реакція міжнародної спільноти викликана тим, що люди боялись і ненавиділи РФ. Згідно з діаграмою нижче, русофобія не викликала серйозного занепокоєння у МЗС РФ чи фінансованих державою дезінформаційних агентств, поки російські військові не вторглися в Україну. Заяви про "русофобію" використовуються постійно, коли російський уряд хоч зобразити з себе жертву, хоча насправді є агресором", – зазначили в Держдепі.

Фото: Держдеп

Тема 2: Історичний ревізіонізм

Росія перекручує історичні події, намагаючись представити себе у більш вигідному світлі. Наприклад, пакт про ненапад 1939 року між СРСР та нацистською Німеччиною (Молотова-Ріббентропа), що передував Другій світовій війні, політично незручний для путінського режиму.

"У 2020 році, намагаючись звести до мінімуму та раціоналізувати рішення Сталіна приєднатися до Гітлера, Путін опублікував перекручену версію початку Другої світової війни, применшуючи роль СРСР та перекладаючи провину за війну на інші країни", – зазначили в Держдепі.

Цей же наратив використовується Кремлем стосовно історії української державності, поведінки НАТО щодо СРСР, тюремної системи ГУЛАГ, Голодомору.

Тема 3: "Колапс західної цивілізації неминучий"

Росія просуває хибне твердження, що західна цивілізація руйнується і віхилилася від "традиційних цінностей", оскільки працює над забезпеченням прав рівності ЛГБТКІ+ та просуває рівність прав жінок та мультикультурність.

Про "загниваючий Захід" росіяни говорять з XIX століття.

Тема 4: "Громадянські повстання – це спонсоровані США "кольорові революції"

Росія звинувачує США або в підбурюванні до повстань, або в підготовці "кольорових революцій" у Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Україні, на Близькому Сході та в Африці.

"Якщо народний рух виступає за демократію та реформи і вважається, що він не відповідає геополітичним інтересам Росії, Кремль часто буде критикувати його легітимність і заявляти, що за ним таємно стоять Сполучені Штати", – пояснив Державний департамент.

Тема 5: "Реальність така, якою її хоче бачити Кремль".

Кремль часто намагається створити багато хибних реалій та внести плутанину в інформаційне середовище, коли правда не в його інтересах. Російські посадовці висувають аргументи, покликані перекласти провину з уряду РФ, навіть якщо деякі наративи суперечать один одному. Однак із часом уявлення декяих суперечливих наративів може стати методом, призначеним для плутанини та запобігання належної реакції. Для цього використовуються фінансовані державою ЗМІ.

"Наприклад, світові стало сно, що Росія намагалась убити ексофіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію за допомогою нервово-паралітичної отрути "Новачок" у Солсберії, Англія, 4 травня 2018 року. Протягом чотирьох тижнів після інциденту російські фінансовані і керовані державою ЗМІ RT і "Супутник" поширили 138 окремих та суперечливих наративів в 735 статтях", – пояснили представники Держдепу.

Цю ж техніку використали для дезінформації про катастрофу літака МН17 над Донбасом і російського вторгнення в Грузію в 2008.

Метою є заплутити та маніпулювати правдою в інтересах Кремля.

Нагадаємо, США посилили усебічну підтримку України на тлі стягування Росією військ до кордону та на тимчасово окуповані території. Американські посадовці фактично щоденно висловлюють солідарність з Україною, а уряд збільшує фінансову і матеріальну допомогу, зокрема й в оборонній сфері.