Ердоган відвідає Україну на початку лютого

Президент Туреччини повідомив, що розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну з візитом на початку наступного місяця, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

"У мене на початку наступного місяця візит в Україну", – сказав Ердоган після спільної пресконференції з президентом Сальвадору Найібом Букеле в Анкарі.

Раніше візит Ердогана до України анонсував голова МЗС України Дмитро Кулеба. У планах президента Туреччини, серед іншого, зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Очікується, що сторони підпишуть низку угод між Україною та Туреччиною, зокрема - щодо зони вільної торгівлі.

Ердоган також висловив сподівання, що в регіоні не відбудеться інших негативних подій, маючи на увазі напруженість між Росією та Україною.

"Ми сподіваємося якнайшвидше зібрати разом пана (президента Росії Володимира) Путіна та (президента України Володимира) Зеленського та забезпечити, щоб вони зустрілися віч-на-віч", – зауважив Ердоган.

Він підкреслив, що надає великого значення як своєму візиту в Україну, так і візиту президента Росії Володимира Путіна до Туреччини.

Нагадаємо, протягом минулого місяця Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності".