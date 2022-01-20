Фото: ОПУ

У Польщі розпочалася зустріч президента країни Анджея Дуди та Президента України Володимира Зеленського.

Про це Офіс президента України написав у Телеграмі-каналі.

Очільники країн зустрілися на території резиденції “Вісла”.

Захід відбувається у форматі віч-на-віч.

Глави держав обговорять безпекову ситуацію та важливі питання двосторонніх відносин.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, востаннє Зеленський і Дуда бачилися 20 грудня в резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині під час саміту Люблінського трикутника за участю президентів України, Польщі та Литви.

Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО.