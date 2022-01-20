У Польщі розпочалася зустріч президента країни Анджея Дуди та Президента України Володимира Зеленського.
Про це Офіс президента України написав у Телеграмі-каналі.
Очільники країн зустрілися на території резиденції “Вісла”.
Захід відбувається у форматі віч-на-віч.
Глави держав обговорять безпекову ситуацію та важливі питання двосторонніх відносин.
Нагадаємо, востаннє Зеленський і Дуда бачилися 20 грудня в резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині під час саміту Люблінського трикутника за участю президентів України, Польщі та Литви.
Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО.