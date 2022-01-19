Президент України Володимир Зеленський записав звернення до громадян України, у якому закликав не панікувати через концентрацію російських військ біля українського кордону.

Відео оприлюднила пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що інформаційне поле сповнене повідомленнями про можливе повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

"А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один рік, і вони не стали більшими, більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають н ена нашу землю, а на ваші нерви”, - сказав президент.

Він наголосив, що Україна постійно посилює свої оборонні можливості.

"Ми про все знаємо, ми до всього готові, але робимо все, аби врешті нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання миру в Україні", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну.

Державний департамент США припускає, що Росія може використати військові навчання в Білорусі для прикриття і атакувати Україну з півночі. Спільні військові навчання Росії і Білорусі "Союзна рішучість" відбудуться 10-20 лютого, але російські збройні сили та техніка вже почали заїжджати.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що його країна не збирається нападати на Україну.