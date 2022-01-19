Вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У четвер, 20 січня у деяких областях України сніжитиме та знову трохи посилиться вітер.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На погоду впливатиме атмосферний фронт чергового північного циклону IDA.

“Температура повітря наступної доби у більшості областей дещо зросте, але це потепління не триватиме довго – на вихідних очікуємо на посилення морозу”, – йдеться у повідомленні.

Вночі без опадів, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг, в Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний , 7-12 м/с, вранці та вдень у західних областях пориви 15-20 м/с.

На дорогах країни місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Одеській, Миколаївській областях та в Криму 1-6° тепла; у Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 січня, в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру - 23 м/с.

Через шквальний вітер на ранок 15 січня в Україні було знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях.