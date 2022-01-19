Кабмін створив Держслужбу у справах дітей

Вона забезпечуватиме реалізацію політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Кабінет міністрів утворив Державну службу у справах дітей, яка забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні в середу без обговорення, передає "Укрінформ".

"Утворити Державну службу України у справах дітей як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей", - ідеться в проєкті постанови.

Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає утворення Державної служби у справах дітей та внесення відповідних змін до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабміном через відповідних членів уряду, затвердженої постановою Кабміну від 10 вересня 2021 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (зі змінами).

Окрім того, Міністерству соціальної політики доручено у двомісячний строк підготувати та подати Кабміну проєкт Положення про Державну службу у справах дітей та пропозицій стосовно внесення до актів законодавства змін з метою приведення їх у відповідність до ухваленої постанови, а Фонду державного майна - вжити заходів для вирішення питання розміщення Держслужби.

Нагадаємо, у 2017 році Україна прийняла стратегію реформування інтернатної системи, згідно з якою інтернати повинні зникнути до 2026 року.

Докладно про те, як скоро Україна зможе виконати прийняту стратегію і перевести всіх дітей на сімейні форми облаштування, залишивши інтернатні установи в минулому, читайте в інтерв'ю на Lb.ua з національною директоркою з розвитку програм "СОС Дитячі Містечка Україна" і головою правління Української мережі за права дитини Дариною Касьяновою.