Вранці 19 січня в Одесі рейсовий автобус перетнув подвійну суцільну лінію на вулиці на Розумовській і врізався в будівлю салону Harley-Davidson Odessa.
Як повідомляє місцеве видання "Думська", в автобусі були пасажири, а аварія сталася, швидше за все, через те, що водій знепритомнів.
Перед зіткненням з будівлею автобус зачепив легкові автомобілі, що проїжджали поруч.
"За даними міськради, водій автобуса помер до приїзду швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
У патрульній поліції Одеської області повідомили, що в результаті аварії до лікарні доставили водія автобуса та автівки Chevrolet.
За попередньою інформацією, водій автобуса MAN не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo.
"По інерції продовживши рух, автобус виїхав на тротуар та скоїв наїзд на дерево і будівлю", – зазначили в поліції.
Обставини ДТП розслідують.
Як повідомляли, ввечері неділі, 16 січня, у Кременчуці на Полтавщині мікроавтобус в’їхав у газову цистерну на АЗС, водій згорів.