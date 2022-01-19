За попередніми даними, водій знепритомнів за кермом.

Вранці 19 січня в Одесі рейсовий автобус перетнув подвійну суцільну лінію на вулиці на Розумовській і врізався в будівлю салону Harley-Davidson Odessa.

Фото: Думська

Як повідомляє місцеве видання "Думська", в автобусі були пасажири, а аварія сталася, швидше за все, через те, що водій знепритомнів.

Перед зіткненням з будівлею автобус зачепив легкові автомобілі, що проїжджали поруч.

"За даними міськради, водій автобуса помер до приїзду швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

У патрульній поліції Одеської області повідомили, що в результаті аварії до лікарні доставили водія автобуса та автівки Chevrolet.

За попередньою інформацією, водій автобуса MAN не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo.

"По інерції продовживши рух, автобус виїхав на тротуар та скоїв наїзд на дерево і будівлю", – зазначили в поліції.

Обставини ДТП розслідують.

Як повідомляли, ввечері неділі, 16 січня, у Кременчуці на Полтавщині мікроавтобус в’їхав у газову цистерну на АЗС, водій згорів.