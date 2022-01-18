Родина президента України Володимира Зеленського на початку року відпочивала на Сейшельських островах.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, ввечері 5 січня перша леді Олена Зеленська разом з дітьми, батьками та друзями - загалом близько 10 людей - бізнес-класом рейсом Турецьких авіаліній вилетіли до Стамбула, а звідти - на Сейшельські острови.

За інформацією співрозмовників видання, у поїздці родину Зеленського супроводжували співробітники джержохорони.

Видання встановило готель, в якому зупинилася родина Зеленського - це 5-зірковий Hilton. Вартість номеру тут у святкові дні - близько $1000 на добу.

Зеленський з’явився у публічній площині 11 січня. 5 днів потому УП від джерел отримує інформацію, що родина Зеленського повертається у Київ.

Після прильоту родина президента пройшла через зал офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль", використання якого коштує 3500 грн за особу. Втім для родини президента заявку робила ДУС, тож ці послуги могли бути сплачені за рахунок держбюджету.

Видання відправило запит до Офісу президента, щоб з'ясувати, чи сплачувала ДУС користування родиною Зеленського послугами зали офіційних делегацій аеропорту, скільки держохоронців літали з родиною Зеленського та хто сплачував за їхні квитки та проживання. Втім на момент публікації матеріалу відповіді не отримало.

Нагадаємо, 7 січня Володимир Зеленський перебував у Карпатах, де записав відео, у якому привітав українців з Різдвом Христовим.