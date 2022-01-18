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Чотирьох експрацівників Київського СІЗО судитимуть за збут наркотиків

Чотирьох експрацівників Київського СІЗО судитимуть за збут наркотиків на території установи

Чотирьох експрацівників Київського СІЗО судитимуть за збут наркотиків
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно організованої групи працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", які займались доставкою та збутом наркотичних засобів на території установи.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Організували злочинну діяльність зі збуту метадону та канабісу, четверо працівників Київського СІЗО. Вказані особи не лише організували канал розповсюдження наркотичних речовин серед ув’язнених, але й забезпечували прикриття такої діяльності, користуючись службовим становищем. Наркотичні засоби вони зберігали у службовому приміщенні у власних речах.

У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели ряд оперативних закупок наркотичних засобів.

У червні 2021 року службовців затримали "на гарячому" під час чергового збуту наркотиків на території установи.

Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На цей час обвинувачені звільнені зі своїх посад.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські створили банду, яка виготовляла та продавала наркотики.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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