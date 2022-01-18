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Окупанти стріляли з гранатометів у бік Пісків

Втрат серед військових неає.

Окупанти стріляли з гранатометів у бік Пісків
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину 18 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, впродовж дня понеділка порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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