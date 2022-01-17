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​Петиція до Зеленського про санкції щодо телеканалу НАШ набрала 25 тис. підписів

Автор петиції наголосив, що на цьому телеканалі "транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора".

​Петиція до Зеленського про санкції щодо телеканалу НАШ набрала 25 тис. підписів
Фото: Макс Требухов

Петиція на сайті президента України про запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ" набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Автор петиції, активіст Сергій Стерненко, пояснює свої вимоги тим, що на цьому телеканалі "транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора".

Він нагадує, що Рада національної безпеки і оборони апровадила санкції, які призвели до припинення роботи каналів "112", Zik, NewsOne, Ukrlive та "Перший незалежний", пов'язаних із головою партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

"Так само санкції було застосовано і проти низки інших інформаційних ресурсів, що розповсюджували антидержавну пропаганду. Зокрема, проти сайтів Шарій.нет, Страна.юа та інших. Водночас, РНБО не розглядала питання про застосування обмежувальних заходів проти телеканалу «НАШ» («ТОВ НАШ 365» на момент створення цієї петиції)", – йдеться в обґрунтуванні петиції.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення учетверте звернулася до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "Наш"). Приводом стало українофобське інтерв'ю з Оленою Бондаренко.

Попередні позови про скасування ліцензії телеканалу "Наш" стосувалися передач з Петром Симоненком, Андрієм Пальчевським та Євгеном Мураєвим.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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