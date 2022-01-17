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Із Казахстану до "Борисполя" прибув третій евакуаційний рейс з українцями

МЗС продовжує надавати підтримку українцям, які планують залишити Казахстан.

Фото: Телеканал "ДОМ"

Увечері неділі, 16 січня, до міжнародного аеропорту "Бориспіль" з Казахстану прибув черговий евакуаційний рейс з українцями на борту. Літак із Нур-Султана приземлився близько 21:00. 

Про це повідомив телеканал "ДОМ".

За словами прибулих, аеропорт "Нур-Султан" працює у штатному режимі. Посадка на рейс була організована, нарікань з боку пасажирів немає.

Фото: Телеканал "ДОМ"

Зазначимо, що за останній тиждень близько 150 громадян звернулися до посольства України в Казахстані за допомогою в евакуації.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що продовжують надавати підтримку українцям у Казахстані, які планують залишати країну і не змогли цього зробити через останні події в країні.

Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів із Казахстану 9 січня, другий – 13 січня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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