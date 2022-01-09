Літак із 33 українцями вилетів з Казахстану

Наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.

Із Казахстану вилетів літак із 33 громадянами України. Незабаром він приземлиться у Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Рейсовий літак із Нур-Султана з 33 українцями незабаром сяде у Києві", - написав Кулеба у своєму Тwitter.

За його словами, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.

"Працюємо над організацією повернення інших українців, що звернулися за допомогою, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", - додав міністр.

Нагадаємо, через скасовані авіарейси місто Алмати у Казахстані не можуть залишити 116 українців. Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків, оскільки використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

6 січня до посольства в Казахстані звернулися 43 громадянина України у зв'язку зі скасуванням авіарейсів з Алмати та Нур-Султана.

У Казахстані, згідно з даними МОЗ країни, за час протестів, що розпочалися 2 січня, загинули 164 особи.Також стало відомо, що за медичною допомогою звернулися 2265 людей. Згідно з останньою інформацією, до органів поліції доставлено 5,8 тисяч осіб, серед них є багато іноземців. Порушено 125 кримінальних справ, 134 затриманих підозрюють у особливо тяжких злочинах.