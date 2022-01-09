З Алмати не можуть вилетіти 116 українців

Постраждалих або затриманих українців під час масових заходів у Казахстані немає.

Через скасовані авіарейси місто Алмати у Казахстані не можуть залишити 116 українців.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків, оскільки використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

За словами Ніколенка, усі застряглі громадяни мають тимчасове житло та продукти харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає.

“Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки”, – розповів речник.

Він зазначив, що, враховуючи складну безпекову ситуацію в Алмати та області, найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися на місцях.

Окрім того, за інформацією МЗС України, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів в Казахстані немає.

За попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Сулатан – Київ.

Додамо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду українських громадян із Казахстану, якщо відновлення авіасполучення буде істотно затримуватися.

Нагадаємо, 6 січня до посольства в Казахстані звернулися 43 громадянини України у зв'язку зі скасуванням авіарейсів з Алмати та Нур-Султана.

У Казахстані, згідно з даними МОЗ країни, за час протестів, що розпочалися 2 січня, загинули 164 особи.Також стало відомо, що за медичною допомогою звернулися 2265 людей.

Згідно з останньою інформацією, до органів поліції доставлено 5,8 тисяч осіб, серед них є багато іноземців. Порушено 125 кримінальних справ, 134 затриманих підозрюють у особливо тяжких злочинах.