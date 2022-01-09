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У Києві, Нью-Йорку та Чикаго сьогодні відбудуться акції “Скажи Путіну Ні”

Захід закличуть не піддаватися на ультиматуми Росії.

У Києві, Нью-Йорку та Чикаго сьогодні відбудуться акції “Скажи Путіну Ні”
Путін у Женеві
Фото: EPA/UPG

У неділю, 9 січня у Києві відбудеться акція “Скажи Путіну Ні”, на якій Захід закличуть не піддаватися на ультиматуми Росії.

Організаторами заходу є ініціатива “Рух опору капітуляції” та громадська організація “Вільні люди”.

“На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду. 9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати “ні” Путіну та його імперській політиці”, – йдеться у заяві.

Активісти зазначили, що компроміси з Путіним призведуть лише до нових війн та жертв.

У Києві вони зберуться о 11:30 на Михайлівській площі, щоб заявити позицію українців.

“Диктатор хоче силою відновити СРСР. Це треба зупинити. Українці чинитимуть опір окупантам. Нічого про нас без нас. Україна не прийме ультиматумів проти нашої свободи та спільних інтересів союзників”, – додали організатори.

Акції відбудуться і у США. У Чикаго – о 15:00 (місце – Water Tower, Michigan Avenue), а у Нью-Йорку – о 14:00 (Union Square Park).

Активісти закликали усіх організовувати аналогічні заходи на місцях з гаслами “SayNOtoPutin” і “UkrainiansWillResist” – “Скажи Путіну НІ” і “Українці чинитимуть опір”.

Нагадаємо, завтра представники Росії та Сполучених Штатів Америки проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. 

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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