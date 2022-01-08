В Ефіопії під час повітряної атаки загинули 56 людей, що 30 отримали поранення

Війна між урядом та повстанцями Тіграю триває з листопада 2020.

В ефіопському регіоні Тіграй внаслідок авіаудару в таборі для переміщених осіб загинули 56 людей. Іще 30, зокрема й діти, отримали поранення. Про це пише Reuters.

В регіоні вже 14 місяців точиться протистояння із повстанськими силами, і раніше влада заперечувала напади на мирне населення.

При цьому повстанці звинувачують у нападі владу. Речник народного фронту визволення Тіграя, який бореться з центральним урядом, Гетачю Реда, заявив у твітері про "черговий напад безпілотника Абія Ахмеда (премʼєр-міністр Ефіопії – ред.) в таборі внутрішньо переміщених осіб у Дедебі".

Місто Дедебі, яке було атаковане пізно ввечері в пʼятницю, розташоване на північному заході регіону, поблизу кордону з Еритреєю.

Раніше того дня уряд Ефіопії вирішів відпустити на волю кількох увʼязнених лідерів опозиції і заявив, що почне діалог з політичними опонентами.

Війна між армією Ефіопії та повстанцями Тіграю почалася в листопаді 2020 року. Тільки за період з 18 жовтня 2021 через авіадуари в Тіграї загинули 146 людей, 213 були поранені.

Конфлікт розгорівся через давнє протистояння уряду Абія Ахмеда та владою автономного регіону в особі правлячої там партії Народний фронт визволення Тіграю. Військові злочини протягом протистояння здійснювали обидві сторони конфлікту.

Ефіопія – друга за кількістю населення країна Африки. За даними російського бюро BBC, війна між урядом і повстанцями забрала життя тисяч цивільних, а мільйони стали вимушеними переселенцями.