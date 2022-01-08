Україна залишить список ризикових для Німеччини країн

У ньому наша країна перебувала з 10 жовтня.

З неділі, 9 січня, Україна залишить список країн підвищеного ризику для Німеччини.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на Інститут імені Роберта Коха.

Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. В’їзд дозволявся лише у разі невідкладної потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від коронавірусу.

Перед прибуттям до Німеччини також необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати підтвердження реєстрації під час в’їзду.

Ті, хто мали право відвідувати країну, але не мали повного курсу щеплення, повинні були пройти 10-денний карантин. Вийти з нього можна було лише за п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Фото: ЕРА/UPG Німців вакцинують просто у ресторанах

Тепер українці підлягатимуть загальним правилам мандрівок до Німеччини: усі старші за шість років зобов’язані пред'явити негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.

Водночас 7 січня через поширення омікрон-варіанту коронавірусу, федеральна та земельна влада Німеччини посилила правила відвідування ресторанів, кафе та барів.

Заклади громадського харчування зможуть відвідувати без омбежень щеплені бустерною дозою вакцини, а щеплені двома дозами та ті, хто перехворів коронавірусом, мають додатково пред’явити негативний тест на коронавірус.

Фото: ЕРА/UPG Німецькі паби додатково просять у своїх відвідувачів негативний тест на ковід

Водночас правила карантину для тих, хто перебував у контакті з інфікованим і правила ізоляції хворих у Німеччині послабили. За наявності бустерного щеплення, люди, які контактували з носіями коронавірусу, будуть звільнені від карантину. Звільнення поширюється і на тих, хто контактував із хворими, які пройшли повторний курс вакцинації або повторно перехворіли на коронавірус протягом останніх трьох місяців.

Для всіх інших залишається чинним 10-денний карантин, тривалість якого можна скоротити до семи днів за умови пред'явлення негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц та глави земельних урядів зійшлися на думці, що у ФРН необхідно запровадити загальну обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Однак для цього необхідно внести зміни до законодавства.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення.