У Києві через коронавірус померли 10 людей

У Києві за п'ятницю, 7 січня виявили 291 хворого на коронавірус, 10 людей померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 173 жінки віком від 18 до 92 років та 110 чоловіків віком від 18 до 85 років. А також 4 дівчинки від 2 до 16 років і 4 хлопчики від 3 місяців до 16 років

Серед тих, хто померли: 7 жінок від 60 до 92 років і троє чоловіків від 66 до 87 років.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 94, у Дарницькому – 35 та в Дніпровському районі — 32 випадки”, – зазначив Віталій Кличко.

Фото: facebook.com/merkieva

До лікарень столиці госпіталізували 20 хворих на коронавірус та 57 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 193 людини, загалом коронавірус подолали 317 832 мешканці столиці.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 337 797.

За період пандемії в Києві зареєстрували 8287 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, за п’ятницю, 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них 151 дитина і 37 медпрацівників. Летальних випадків – 76.