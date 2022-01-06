Італія вводить обовʼязкову вакцинацію для людей старше 50 років

Нові правила поширяться на всіх громадян та іноземців, які проживають на італійській території.

Уряд Італії вводить обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу усього населення старше 50 років.

Рішення ухвалено на тлі зростання числа захворілих. Про це повідомляють Euronews.

"Ми хочемо уповільнити криву заражень і мотивувати італійців, які ще не були вакциновані, зробити це", – заявив премʼєр-міністр Маріо Драгі.

Нові вимоги стосуються і громадян Італії, і резидентів інших країн, які проживають на італійській території. Відмовитися від вакцинації зможуть люди з серйозними медичними протипоказами.

За минулу добу Італія побила антирекорд із захворюваності – було виявлено майже 190 000 заражень.