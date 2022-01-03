За добу підтвердили 1804 нові випадки коронавірусу

За неділю, 2 січня в Україні зафіксували 1 804 нові випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 114.

Також за минулу добу госпіталізували 1 168 осіб, одужало – 2 537.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 532;

Вінницька область – 55;

Волинська область – 30;

Дніпропетровська область – 92;

Донецька область – 66;

Житомирська область – 18;

Закарпатська область – 51;

Запорізька область – 30;

Івано-Франківська область – 60;

Київська область – 111;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 4;

Львівська область – 112;

Миколаївська область – 26;

Одеська область – 64;

Полтавська область – 104;

Рівненська область – 19;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 79;

Харківська область – 72;

Херсонська область – 39;

Хмельницька область – 20;

Черкаська область – 56;

Чернівецька область – 59;

Чернігівська область – 21.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 676 342 особи, одужало – 3 479 725, летальних випадків – 96 301 і проведено 16 824 014 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні буде зростати з другої половини січня.