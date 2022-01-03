За добу підтвердили 1804 нові випадки коронавірусу

За неділю, 2 січня в Україні зафіксували 1 804 нові випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 114.
Також за минулу добу госпіталізували 1 168 осіб, одужало – 2 537.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 532;
Вінницька область – 55;
Волинська область – 30;
Дніпропетровська область – 92;
Донецька область – 66;
Житомирська область – 18;
Закарпатська область – 51;
Запорізька область – 30;
Івано-Франківська область – 60;
Київська область – 111;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 4;
Львівська область – 112;
Миколаївська область – 26;
Одеська область – 64;
Полтавська область – 104;
Рівненська область – 19;
Сумська область – 37;
Тернопільська область – 79;
Харківська область – 72;
Херсонська область – 39;
Хмельницька область – 20;
Черкаська область – 56;
Чернівецька область – 59;
Чернігівська область – 21.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 676 342 особи, одужало – 3 479 725, летальних випадків – 96 301 і проведено 16 824 014 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні буде зростати з другої половини січня.