Питання про бустерну дозу для всіх охочих розглянуть 5 січня, – Кузін

Введення бустерної дози збільшує термін дії сертифікату про вакцинацію на 270 днів.

Найближчим часом в Україні можуть ухвалити рішення про бустерну дозу вакцини від коронавірусу для всіх охочих.

Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю Українському радіо.

"Є вже рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для осіб віком понад 60 років. Це рішення найближчим часом буде введено наказом Міністерства охорони здоров’я... Я думаю, що з 10-15 січня", – сказав Ігор Кузін.

Головний санітарний лікар уточнив, що НТГЕІ розгляне питання про універсальний доступ до бустерних доз вакцини на засіданні 5 січня.

Кузін нагадав, що станом на сьогодні бустерні дози рекомендовані для медичних працівників і працівників будинків інтернатного типу.

Він зазначив, що введення бустерної дози збільшує термін дії сертифікату про вакцинацію на 270 днів.

Нагадаємо, станом на ранок 31 грудня 47,3% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу, 44,1% отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби. Додатковою дозою щеплено вже 3 880 людей, 4 900 українців отримали бустерну дозу протиковідної вакцини.