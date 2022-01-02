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Від мандрівників до Кіпру вимагатимуть три тести на коронавірус

Тести потрібно робити попри країну, звідки мандрівники прибули або статус вакцинації.

Від мандрівників до Кіпру вимагатимуть три тести на коронавірус
Фото: cyprus-mail.com

З вівторка, 4 січня всі мандрівники, які прибувають на Кіпр, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений за 48 годин до прильоту.

Про це пише cyprus-mail.com.

Тест потрібно робити попри країну, звідки мандрівники прибули або статус вакцинації.

Це стосується всіх осіб віком від 12 років.

Після прибуття всі пасажири також пройдуть ПЛР-тест в аеропорту, який вони оплачують самі.

“А всі, хто не отримав третю вакцину, також повинні пройти експрес-тест через 72 години після прибуття”, – йдеться у повідомленні.

Ці правила діятимуть для всіх прибулих, за винятком тих, хто приїжджає з “сірих країн”, для яких необхідно заздалегідь отримати спеціальний дозвіл. Вони також мають перебувати на карантині після прибуття протягом 14 днів або семи днів, якщо вони оплачують подальший ПЛР-тест.

“Усі пасажири також зобов’язані оформити Cyprus Flight Pass протягом 48 годин до вильоту”, – додає видання.

Нагадаємо, у гурдні Уряд Франції посилив правила в'їзду в країну, щоби зменшити темпи поширення штаму коронавірусу омікрон.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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