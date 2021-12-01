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Франція посилює правила в'їзду через новий штамм коронавірусу

Обмеження є обов'язковим для всіх, в тому числі і для вакцинованих.

Франція посилює правила в'їзду через новий штамм коронавірусу
Фото: twitter.com

Уряд Франції з суботи, 4 грудня посилює правила в'їзду в країну, щоби зменшити темпи поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це заявив речник уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє Ouest France.

За його словами, мандрівники, які хочуть в'їхати на територію Франції, тепер повинні будуть мати результат ПЛР-тесту. Термін його дії становить лише 48 годин.

Для не вакцинованих мандрівників, які прибувають з ЄС, період дії негативного тесту на коронавірус скорочується до 24 годин.

Обмеження є обов'язковим для всіх, в тому числі і для вакцинованих.

Нагадаємо, Сполучені Штати з 8 листопада посилили правила в'їзду для подорожуючих літаками. Іноземні громадяни, які здійснюють переліт до Сполучених Штатів, мають пройти повний курс щеплення від COVID-19 та надати негативний тест на ковід до того, як сісти на борт літака.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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