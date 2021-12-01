"Третина населення Європи не вакцинована. Це дуже багато".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що країнам Європейського Союзу варто обговорити питання обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

"Третина населення Європи не вакцинована, це 150 мільйонів людей. Це дуже багато", - сказала фон дер Ляєн в середу.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, станом на початок грудня в Євросоюзі хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 70,6% населення (319,9 млн людей), дві - 66,2% (300,1 млн людей). Найкращий рівень вакцинації - у Португалії (74,3% повністю вакцинованих), найгірший - в Болгарії (25,4% повністю вакцинованих).

Фон дер Ляєн визнала, що не всі можуть бути вакциновані, наприклад, маленькі діти або люди з певними медичними ускладненнями. Але, вважає голова Єврокомісії, переважна більшість може і повинна бути вакцинована. Тому було б "зрозуміло та доречно" подумати в ЄС про заохочення вакцинації та можливість обов'язкової імунізації. "Це потребує обговорення, це вимагає спільних дій, але дискусія має вестись", - сказала вона.

Фон дер Ляєн уточнила, що це її особиста думка, а політику вакцинації визначають національні уряди країн ЄС. Втім, за її словами, Єврокомісія пропонує згуртовано протидіяти зростанню показників зараження COVID-19 та новому варіанту коронавірусу омікрон. Також фон дер Ляєн застерегла людей, які не бажають вакцинуватися, від "величезних наслідків для здоров'я".

Нагадаємо, що Україна у листопаді ввела обов'язкову вакцинацію для окремих професій, зокрема вчителів.