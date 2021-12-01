Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що країнам Європейського Союзу варто обговорити питання обов'язкової вакцинації від коронавірусу.
"Третина населення Європи не вакцинована, це 150 мільйонів людей. Це дуже багато", - сказала фон дер Ляєн в середу.
За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, станом на початок грудня в Євросоюзі хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 70,6% населення (319,9 млн людей), дві - 66,2% (300,1 млн людей). Найкращий рівень вакцинації - у Португалії (74,3% повністю вакцинованих), найгірший - в Болгарії (25,4% повністю вакцинованих).
Фон дер Ляєн визнала, що не всі можуть бути вакциновані, наприклад, маленькі діти або люди з певними медичними ускладненнями. Але, вважає голова Єврокомісії, переважна більшість може і повинна бути вакцинована. Тому було б "зрозуміло та доречно" подумати в ЄС про заохочення вакцинації та можливість обов'язкової імунізації. "Це потребує обговорення, це вимагає спільних дій, але дискусія має вестись", - сказала вона.
Фон дер Ляєн уточнила, що це її особиста думка, а політику вакцинації визначають національні уряди країн ЄС. Втім, за її словами, Єврокомісія пропонує згуртовано протидіяти зростанню показників зараження COVID-19 та новому варіанту коронавірусу омікрон. Також фон дер Ляєн застерегла людей, які не бажають вакцинуватися, від "величезних наслідків для здоров'я".
Нагадаємо, що Україна у листопаді ввела обов'язкову вакцинацію для окремих професій, зокрема вчителів.