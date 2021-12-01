Блінкен завтра зустрінеться з Лавровим для обговорення України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер проведе зустріч з російським міністром зовнішніх справ Сергієм Лавровим в Стокгольмі. Зустріч пройде на тлі військового напруження через російській війська біля кордонів України, пише Barron's.

Вони зустрінуться на полях засідання ОБСЄ і після перемовин з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Паралельно НАТО обговорює, яким чином реагувати на нарощування військового контингенту РФ неподалік України, оскільки західні країни побоюються нового вторгнення.

Столтенберг сьогодні також заявив – міністри закордонних справ країн НАТО вважають, що Росія має дорого заплатити у випадку нової агресії проти своїх сусідів. Водночас він наголосив на необхідності "виявляти пильність й уникати ескалації".

Президент РФ Володимир Путін на тлі зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, що проходить 1 грудня в Ризі, зробив заяву, в якій фактично йдеться про вимогу гарантування невходження України до НАТО. Путін сказав, що Росія готова до "предметних перемовин" про досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

Дмитро Кулеба, який був запрошений на зустріч у Ризі, повідомляв, що заручився підтримкою союзників НАТО на тлі загрози нової ескалації російської агресії проти України.