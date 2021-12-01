Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим

"Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам".

Україна не реагуватиме на слова Олександра Лукашенка про його намір відвідати окупований Росією Крим, а реагуватиме на його дії. В разі визнання Білоруссю незаконної окупації півострову по українсько-білоруським стосункам буде завдано непоправного удару.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Укрінформ".

"Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість", - сказав Кулеба журналістам у Ризі, де проходить зустріч голів МЗС країн НАТО.

Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що "Крим де-факто був російським", а після після невизнаного Україною та міжнародною спільнотою референдуму "став де-юре російським". Також він заявив, що має намір відвідати Крим, і щодо цього є домовленість з президентом Росії Володимиром Путіним.