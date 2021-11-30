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У Швеції жінку-трансгендера вперше призначили міністром

51-річна Кілблом відповідатиме за освіту.

У Швеції жінку-трансгендера вперше призначили міністром
Ліна Аксельссон Кілблом
Фото: facebook.com/linaaxelssonkihlblom

Новим міністром освіти Швеції призначено трансгендерну жінку Ліну Аксельссон Кілблом. Вона стала першою трансгендером-урядовцем у країні.

Про це повідомляє шведське видання Expressen.

51-річна Кілблом раніше була членом шкільної комісії та має великий досвід роботи в освітній сфері.

2015 року вона зізналася, що стала трансгендером.

Ліна Аксельссон Кілблом також видала автобіографічну книгу «"А тепер я тобі подобаюся?" Розповідь про ідентичність». У ній вона розкриває тему страху бути знехтуваним, висміяним і неприйнятим.

На посаду Кілблом призначила перша в історії Швеції жінка-прем'єр, член Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон.

29 листопада парламент Швеції вдруге за тиждень підтримав кандидатуру Магдалени Андерссон від соціал-демократів на посаду премʼєр-міністра. Колишня міністерка фінансів минулого тижня перемогла під час аналогічного голосування, але через декілька годин відмовилася від посади після того, як коаліційний уряд розвалися після голосування за бюджет.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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