У Швеції жінку-трансгендера вперше призначили міністром

Новим міністром освіти Швеції призначено трансгендерну жінку Ліну Аксельссон Кілблом. Вона стала першою трансгендером-урядовцем у країні.

Про це повідомляє шведське видання Expressen.

51-річна Кілблом раніше була членом шкільної комісії та має великий досвід роботи в освітній сфері.

2015 року вона зізналася, що стала трансгендером.

Ліна Аксельссон Кілблом також видала автобіографічну книгу «"А тепер я тобі подобаюся?" Розповідь про ідентичність». У ній вона розкриває тему страху бути знехтуваним, висміяним і неприйнятим.

На посаду Кілблом призначила перша в історії Швеції жінка-прем'єр, член Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон.

29 листопада парламент Швеції вдруге за тиждень підтримав кандидатуру Магдалени Андерссон від соціал-демократів на посаду премʼєр-міністра. Колишня міністерка фінансів минулого тижня перемогла під час аналогічного голосування, але через декілька годин відмовилася від посади після того, як коаліційний уряд розвалися після голосування за бюджет.