Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Виховання газом
Виховання газом
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"
"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ГоловнаСвіт

Прем'єр Польщі закликав НАТО "прокинутися" і відреагувати на дестабілізаційні дії Росії

Моравецький побоюється, що Україні можуть загрожувати проблеми.

Прем'єр Польщі закликав НАТО "прокинутися" і відреагувати на дестабілізаційні дії Росії
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав партнерів по НАТО "прокинутися" і відреагувати на дестабілізаційні дії Росії.

В інтерв'ю BBC глава польського уряду наголосив, що останні події - збільшення російських військ біля кордонів України, різке зростання цін на газ та міграційна криза на кордоні з Польщею - демонструють прагнення Кремля "змінити геополітичну систему" та роз'єднати Європейський союз.

На його думку, протягом наступних кількох місяців "в Україні можуть статися погані речі або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи".

Моравецький підкреслив, що вважає саме Росію, а не Білорусь ініціатором міграційної кризи.

"Усі шматочки пазлу, зібрані разом, створюють не дуже гарну картинку", - підсумував він.

Нагадаємо, 30 листопада - 1 грудня у Ризі відбуватиметься зустріч міністрів закордонних справ НАТО, на якій буде розроблятися нову стратегічну концепцію. Планується, що її затвердять глави держав і урядів на червневому саміті НАТО у Мадриді.

На ньому будуть присутні також глави МЗС України і Грузії.

Попереднє засідання міністрів закордонних справ НАТО відбулась 20 серпня. На ньому обговорювали ситуацію в Афганістані, де владу захопили представники ісламістського руху "Талібан".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також