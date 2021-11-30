Прем'єр Польщі закликав НАТО "прокинутися" і відреагувати на дестабілізаційні дії Росії

Моравецький побоюється, що Україні можуть загрожувати проблеми.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав партнерів по НАТО "прокинутися" і відреагувати на дестабілізаційні дії Росії.

В інтерв'ю BBC глава польського уряду наголосив, що останні події - збільшення російських військ біля кордонів України, різке зростання цін на газ та міграційна криза на кордоні з Польщею - демонструють прагнення Кремля "змінити геополітичну систему" та роз'єднати Європейський союз.

На його думку, протягом наступних кількох місяців "в Україні можуть статися погані речі або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи".

Моравецький підкреслив, що вважає саме Росію, а не Білорусь ініціатором міграційної кризи.

"Усі шматочки пазлу, зібрані разом, створюють не дуже гарну картинку", - підсумував він.

Нагадаємо, 30 листопада - 1 грудня у Ризі відбуватиметься зустріч міністрів закордонних справ НАТО, на якій буде розроблятися нову стратегічну концепцію. Планується, що її затвердять глави держав і урядів на червневому саміті НАТО у Мадриді.

На ньому будуть присутні також глави МЗС України і Грузії.

Попереднє засідання міністрів закордонних справ НАТО відбулась 20 серпня. На ньому обговорювали ситуацію в Афганістані, де владу захопили представники ісламістського руху "Талібан".