Глава MI6: Росія та Китай за допомогою штучного інтелекту можуть зробити революцію в геополітиці

Керівник служби розвідки Великобританії (MI6) Річард Мур вважає, що Росія та Китай за допомогою штучного інтелекту можуть зробити революцію в геополітиці.

"Наші противники вкладають гроші та зусилля в оволодіння штучним інтелектом, квантовими обчисленнями та синтетичною біологією, тому що знають, що освоєння цих технологій дасть їм важелі впливу", - наводить слова Мура агентство Reuters.

За його словами, технічний прогрес протягом наступного десятиліття може бути більшим, ніж за все останнє століття, і "як суспільство, ми ще не усвідомили цей очевидний факт та його потенційний вплив на глобальну геополітику".

Газета Guardian також звертає увагу на цю тему та наводить конкретні приклади того, що хвилює МІ-6 у російських та китайських розробках. Так, на думку глави британської розвідки, Китай вже скоро зможе отримати технологічну перевагу над Заходом, а кіберрозробки можуть незабаром дозволити КНР встановити глобальне спостереження за іншими країнами.

Росія у свою чергу швидко розвиває свої хакерські можливості, переконані в британській розвідці.

Влада західних країн, наприклад, упевнена, що саме російські хакери здійснили атаку на американську компанію SolarWinds, яка має близько 300 тисяч клієнтів, включаючи майже всі компанії зі списку Fortune 500 та численні федеральні агенції США.

Хакерів із Росії також підозрюють у тому, що саме вони вимагають гроші у британських підприємств за допомогою вірусних програм-вимагачів.

"Неможливо не відзначити, що кардинальні зміни вже відбулися в культурі, дусі та способах роботи МІ-6 за рахунок того, що ми традиційно покладалися в першу чергу на власні можливості для розробки технологій світового класу, необхідних нам, щоб залишатися в секреті і забезпечувати виконання нашої місії. Але зараз ми маємо стати більш відкритими, щоб і надалі успішно нести нашу секретну службу", - наводить газета слова Річарда Мура.