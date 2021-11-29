Очільник МВС Польщі попередив Україну про загрозу гібридних атак з Білорусі

"ЇЇ розгорнули, щоб попередити протиправну діяльність з боку іноземців на українській ділянці рубежу з Республікою Білорусь".

Голова МВС Денис Монастирський під час години запитань до уряду в Раді

Міністри внутрішніх справ України та Польщі Денис Монастирський і Маріуш Камінський обговорили актуальну ситуацію на міжкордонні з Республікою Білорусь, бачення подальшого розвитку подій та відповідних планів реагування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Під час телефонної розмови Монастирський розповів про деталі спеціальної прикордонної операції "Полісся".

"ЇЇ розгорнули, щоб попередити протиправну діяльність з боку іноземців на українській ділянці рубежу з Республікою Білорусь, а також про виділення Кабінетом Міністрів України 175 млн грн на посилення охорони українського кордону", - сказано в повідомленні.

Зі свого боку очільник польського правоохоронного відомства повідомив про тимчасову деескалацію напруги, а також очевидні ознаки зміни тактики дій осіб, які намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, штурмуючи його в різних місцях невеликими групами.

При цьому Камінський зазначив, що за оцінками польської сторони, існує досить висока ймовірність гібридних атак і супроти України. Він також запевнив у готовності Польщі рішуче стояти на боці підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми свідомі можливих сценаріїв подальшого розвитку подій, які можуть бути реалізовані проти України, щоб підірвати стабільність нашої держави, розпорошити її увагу та сили, а також, у якийсь спосіб, погіршити її стосунки з Польщею і ЄС", - зазначив Монастирський.

Він ще раз підкреслив солідарність з Польщею та висловив повагу колегам з МВС Польщі за рішучу непоступливість у питаннях безпеки держави та її громадян.

Нагадаємо, 25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі.

Він заявив, що Білорусь допомогла Іраку організувати рейси для повернення додому кількох сотень іракців, але поки що занадто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції білоруської влади.

Ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію Євросоюзу, але їх туди не пустили.