Варіант вторгнення в Україну перебуває в Москві "на столі", але про ухвалення остаточного рішення невідомо, – Кулеба

Росія розглядає нове вторгнення в Україну як одну з альтернатив. Президент РФ хоче розширити свою владу, поширити вплив на регіон і одночасно позиціонувати себе як людину, з якою Захід має говорити про вирішення проблем.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у інтервʼю Delfi напередодні візиту до Латвії на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Переклад інтервʼю наведений на сайті МЗС.

"Безумовно, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них «на столі». Сьогодні Україна та її партнери працюють над тим, щоб знеохотити Росію від вибору на користь вторгнення. Цього не досягти поступками, а лише потужною політикою стримування", – вважає голова зовнішньополітичного відомства.

Кулеба нагадав, що війна Росії проти України не припиняється з 2014 року і має хвилеподібний характер.

"Я не знаю, чи буде це остання хвиля і росіяни зрештою відтягують сили, чи це буде продовжуватися роками. Не потрібно намагатися вгадати, що думає Путін, це марна справа. Ми працюємо над тим, щоб бути сильними і продовжуємо наполегливо захищати нашу землю та цінності", – зазначив міністр.

Дмитро Кулеба додав, що зараз українська армія має набагато більший досвід і краще модернізована, ніж у 2014 році. Він підкреслив, що якщо у нас не буде іншого варіанту, окрім як боротися за нашу країну, ми будемо боротися.

Нагадаємо, що в РНБО поки не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення російських військ до України, хоча не виключають зміни ситуації.

Минулого тижня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль.

Президент України Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ Росією до кордонів залякування. Водночас неможна відкидати сценарій ескалації.