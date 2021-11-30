"Французький Трамп" Ерік Земмур оголосив про балотування в президенти

Політик має один з найвищих рейтингів у країні.

Французький публіцист Ерік Земмур офіційно оголосив про балотування в президенти Франції. 63-річний журналіст має високий рейтинг, і за останніми опитуваннями може поборотися з Марін Ле Пен за вихід у другий тур проти чинного президента Еммануеля Макрона.

Як повідомляє Euronews, французька преса називає Земмура "французьким Трампом" за його епатажний стиль та готовність гостро відповідати опонентам, не боячись табуйованих тем.

Земмур є різким критиком імміграції з мусульманських країн і багато разів казав, що масовий приплив мігрантів до країни має бути зупинений. Два роки тому суд засудив його до штрафу 3000 євро за розпалювання ненависті за релігійною ознакою. Земмур заявив тоді, що французькі мусульмани встановлюють власні закони у місцях компактного проживання і корінні французи тікають звідти.

Багато в чому його позиція близька до позиції лідера "Національного об'єднання" Марін ле Пен, проте Земмур останнім часом критикував її за різке зрушення до центру і стверджував, що жодних шансів перемогти Еммануеля Макрона у другому турі у неї немає.

"Марін Ле Пен - дуже зручний суперник для Макрона. Вона гарантовано виходила до другого туру і також гарантовано йому програвала", - заявляв Земмур.

Нагадаємо, що у 2017 році Макрон переміг на виборах президента Франції. В другому турі його суперницею була саме Ле Пен.

Макрон став 25-м президентом Франції. На цій посаді він змінив соціаліста Франсуа Олланда, який відмовився від повторного балотування через украй низькі рейтинги.

Вибори президента Франції відбудуться у квітні 2022 року.