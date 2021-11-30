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Кожен третій працівник парламенту Австралії піддавався сексуальному харасменту, – звіт

Дослідження було зроблено на замовлення премʼєра Скотта Моррісона. 

Кожен третій працівник парламенту Австралії піддавався сексуальному харасменту, – звіт
Парламент Австралії
Фото: aph.gov.au

Кожен третій працівник парламенту Австралії піддавався сексуальним домаганням. Про це пише Reuters з посиланням на звіт, виконаний на замовлення премʼєр-міністра Скотта Моррісона.

Моррісон доручив провести таке дослідження у лютому, коли на його партію почали тиснути у звʼязку з можливими зґвалтуваннями всередині парламенту. Він назвав результати дослідження "жахливими" і "тривожними". 

В огляді розповідається про найпоширеніші приклади неналежної поведінки, і вказується, що більше половини людей, які брали участь в опитуванні, мали принаймні один інцидент сексуального харасменту, залякування чи фактичної спроби насильства.

У звіті вказано, що такий досвід "підриває роботу парламенту". 

Моррісон зазначив, що парламент повинен очистити свої дії. 

"Як і будь-хто, хто працює в цій будівлі, я знаходжу наведену тут статистику жахливою і тривожною", – повідомив він журналістам. 

Підтримка консервативного коаліційногоу ряду Моррісона впала після того звинувачень представників влади в харасменті і зґвалтуваннях. Наступні вибори парламенту в Австралії мають пройти в першій половині 2022 року. 

Харасмент – це дискримінація, яка включає будь-яку небажану фізичну чи словесну поведінку, що ображає чи принижує людину, порушує недоторканість її життя.

Нагадаємо, у лютому колишня співробітниця австралійського уряду повідомила, що була зґвалтована у приміщенні парламенту. Вона заявила, що до сексу проти її бажання її примусив ексколега в офісі міністра оборони у березні 2019. При цьому заяву до правоохоронців жінка не подала, аргументуючи це побоюванням за свою кар'єру. 

У березні в зґвалтуванні, що відбулося в 1988 році, звинуватиили генерального прокурора Австралії Крістіана Портера. Заяви ймовірної жертви були відправлені до офісу прем'єр-міністра та двом політикиням з опозиційних партій – Лейбористської і Зеленої. 

Сенаторка від Партії зелених Сара Хенсон Янг повідомила, що посадовця звинуватили у зґвалтуванні на той момент 16-річної дівчини. Жінки, яка була ймовірною постраждалою, уже нема серед живих – вона померла минулого червня у віці 49 років. Австралійський прем'єр своєю чергою повідомив, що Портер у розмові з ним "рішуче відкидав звинувачення", але передасть справу до правоохоронців.

Портера звільнили з посади генпрокурора в березні 2021, але зразу ж призначили міністром транспорту і технологій. На цій посаді він затримався до вересня, після чого пішов через інші звинувачення, повʼязані з підозрою в нецільовій витраті коштів. 

Скандали на тлі звинувачень у сексуальних злочинах траплялися в Австралії фактично на регулярній основі. У 2018 віцепремʼєр подав у відставку через обвинувачення у позашлюбному звʼязку з колегою. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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